Президент УЕФА уверен, что футбольный сезон удастся доиграть

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что, по его мнению, нынешний футбольный сезон удастся доиграть. Об этом глава УЕФА рассказал изданию Corriere della Sera.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты, за исключением Беларуси, приостановлены на неопределенный срок. Также пока нет ясности о дальнейшей судьбе турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По мнению руководителя УЕФА, если будет возможность доиграть сезон без зрителей, то это будет гораздо лучше, чем матчей вообще не будет.

"Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть, футбол несет эмоции и радость, в которых отчаянно нуждаются болельщики, - сказал Чеферин. - Правильно ли возвращаться на поле в нынешней чрезвычайной ситуации? Если будут соблюдены меры безопасности и власти дадут разрешение, клубы вскоре смогут возобновить тренировки, но очевидно, что приоритетом остается сохранность здоровья болельщиков, футболистов и всех сотрудников команд".

Чеферин признался, что он оптимист и верит, что вариант, при котором все турниры можно будет доиграть, все же найдется.

Глава УЕФА также пока не может назвать точных дат финалов еврокубков, однако вариант с решающими матчами в сентябре или октябре, по его мнению, маловероятны.

"Это будет довольно сложно организовать, потому что это окажет серьезное влияние на календарь сезона-2020/21", - сказал Чеферин.