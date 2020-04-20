Врачи описали причину тяжелого течения коронавируса у тучных пациентов

Группа ученых из ОАЭ и Канады доказали, что люди с лишним весом и страдающие ожирением, переносят заболевание коронавирусом более тяжело, чем обычные пациенты. Результаты исследования публикуются на научном портале bioRxiv.

Ученые провели эксперимент для оценки связи между более высокой восприимчивостью к вирусу и лишним весом. Они отобрали восемь мышей с нормальным весом и восемь мышей, страдающих ожирением. После инфицирования грызунов экспериментаторы проследили, как изменяются микробиологические показатели крови и тканей в обеих группах.

Выяснилось, что у тучных мышей уровень выработки белка ACE2 был значительно выше, чем у мышей с нормальным весом. ACE2 - тот самый белок, который отвечает за выработку рецепторов, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки легких. Кроме того, вирус оказывал существенное влияние на гены, связанные с лептином, работа которого нарушается при развитии ожирения.

Таким образом вирусная инфекция и ожирение имеют общие пути развития, связанные с нарушением регуляции липидного обмена. У тучных людей процесс протекает намного быстрее, вирус "въезжает" в клетки легких на рецепторах как на белом коне. Этой опасности подвергаются поэтому и пациенты с сахарным диабетом и повышенной концентрацией холестерина в организме.

Исследование поможет созданию новых возможных нейтрализующих антител к коронавирусу, способного вторгнуться в клетки человека через взаимодействия их протеинов с человеческим ACE2. Установив правильный биолого-молекулярный контекст для исследования взаимодействий этих белков, ученые приблизятся к решению задачи разработки новых вакцин и методов лечения нового вируса.