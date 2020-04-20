Названы самые полезные для мозга продукты средиземноморской диеты

Американские и испанские ученые выяснили, какие продукты являются самыми полезными для работы мозга. Результаты десятилетних наблюдений за людьми с разным рационом опубликовал журнал Ассоциации Альцгеймера.

В исследовании участвовали две группы здоровых людей, только одна имела генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, а вторая нет. Десять лет респонденты вели дневники диеты и время от времени проверяли свои когнитивные способности - память, мышление, внимание, воображение, восприятие.

Оказалось, что те, кто придерживался средиземноморской диеты, дольше сохраняли свои когнитивные функции, соответственно, у них реже проявлялись признаки болезни Альцгеймера, и это не зависло от наличия у человека генетической предрасположенности к болезни.

Ученые следили за наличием в рационе средиземноморской диеты фруктов, овощей, цельных злаков, бобовых, рыбы, оливкового масла. Оказалось, что лучшие показатели были у тех, кто употреблял много рыбы и оливкового масла, а у тех, кто имел генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, ее признаки и вовсе развивались на 19 процентов реже.