Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок

Президент Венесуэлы позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили борьбу с пандемией коронавируса.

Мадуро поблагодарил за помощь - поставку тест-систем.

Также была отмечена важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с новой глобальной угрозой. Напомним, что Путин ранее предложил создать в период кризиса "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Лидеры обменялись мнениями по ситуации на мировом рынке нефти, подчеркнув большое значение договоренности в рамках ОПЕК+ о снижении добычи.

Также главы государств затронули вопросы укрепления стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере. Москва по-прежнему поддерживает усилия законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог.

"Акцентирована неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе по линии министерств здравоохранения.