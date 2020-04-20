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20.04.2020 18:24
Рубрика: Власть

Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок

Текст: Кира Латухина

Президент Венесуэлы позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили борьбу с пандемией коронавируса.

Мадуро поблагодарил за помощь - поставку тест-систем.

Также была отмечена важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с новой глобальной угрозой. Напомним, что Путин ранее предложил создать в период кризиса "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Лидеры обменялись мнениями по ситуации на мировом рынке нефти, подчеркнув большое значение договоренности в рамках ОПЕК+ о снижении добычи.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Также главы государств затронули вопросы укрепления стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере. Москва по-прежнему поддерживает усилия законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог.

"Акцентирована неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе по линии министерств здравоохранения.

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