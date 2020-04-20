Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко ускорить все процедуры, необходимые для регистрации вакцины от коронавируса.

Как сообщил на совещании директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, специалисты планируют "ориентировочно к 15 июня выйти на возможность госрегистрации данного препарата".

Сейчас, рассказал он, идут доклинические исследования на мышах и морских свинках, они демонстрируют "стопроцентную иммуногенность данных вакцинных препаратов". "Причем они вызывают очень высокий титр вируснейтрализующих антител, достаточных для защиты от высоких доз COVID-19. В то же самые время продемонстрировано отсутствие токсического эффекта у животных", - сообщил ученый.

Согласно рабочему плану, медики планируют завершить доклинические исследования к 31 мая, а с 1 июня - начать клинические испытания препарата.

Гинцбург предложил для ускорения выхода вакцины в гражданский оборот внести изменения в соответствующее постановление правительства. "Речь идет о том, чтобы на сайте государственной регистрации использовать не одну серию вакцины, а три. Тогда это позволит экспертному учреждению проконтролировать три серии вакцины. И тогда, после прохождения контроля, эти серии сразу же выпустить в гражданский оборот, а не дожидаться, когда Росздравнадзор в течение 21 дня проконтролирует новые серии, которые в дальнейшем будут поступать. Это может сэкономить, по крайней мере, три недели", - пояснил он.

Ученый также попросил упростить процедуры ввоза оборудования, необходимого для производства вакцины от коронавируса. По его словам, отечественная фарминдустрия способна выпускать до 4-5 млн доз в год, а если передать розлив и упаковку на аутсорсинг, то 8-10 млн доз.

"Надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем, систематизировать. Подготовьте мне соответствующие предложения", - сказал Владимир Путин, обращаясь к министру здравоохранения. "Это касается и ускорения разрешительных процедур по линии Росздравнадзора, и всех других, таможенных, при завозе необходимого оборудования", - пояснил он.

Глава государства также распорядился выделить все необходимое для начала производства вакцины. "Мы сделаем все, чтобы ускорить необходимые административные процедуры. Если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим дополнительные ресурсы", - сказал Владимир Путин.