Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Новости

Британец решил провести карантин на необитаемом острове 18:34
Финансовые поступления нотариусов сократились на 80 процентов 18:33
Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок 18:24
Уголовное дело о фейках про число умерших от Covid-19 возбудили в Москве 18:23
В КБР зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 18:20
В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч 18:19
Мошенники выманили у москвички 2 млн за "лечение" ребенка 18:18
Архангельские врачи получат доплаты в размере до 266 тысяч рублей 18:15
Мурашко: Борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию 18:15
Осужденному за участие в незаконных митингах снизили наказание 18:12
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса 18:04
В Эфиопии легенды привели археологов к таинственному сооружению 17:56
Минобороны Беларуси оценило возможность проведения парада Победы 17:50
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник "Локомотива" 17:49
Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ 17:48
Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч 17:46
Омские айтишники начали печатать для врачей маски на 3D-принтерах 17:45
Режиссер "Отряда самоубийц" извинился за сексуальность Харли Квинн 17:31
Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию Победы 17:28
В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 в Москве замедлится 17:27
Парламент Индии возобновляет работу 17:16
Воронежец выиграл в лотерею 8 миллионов рублей, не угадав ничего 17:14
В Керженском заповеднике задержали нарушителей режима самоизоляции 17:06
Миронов предложил прекратить удаленное обучение в российских школах 17:04
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 16:47
Рубрика: Власть

Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко ускорить все процедуры, необходимые для регистрации вакцины от коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил на совещании директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, специалисты планируют "ориентировочно к 15 июня выйти на возможность госрегистрации данного препарата".

Сейчас, рассказал он, идут доклинические исследования на мышах и морских свинках, они демонстрируют "стопроцентную иммуногенность данных вакцинных препаратов". "Причем они вызывают очень высокий титр вируснейтрализующих антител, достаточных для защиты от высоких доз COVID-19. В то же самые время продемонстрировано отсутствие токсического эффекта у животных", - сообщил ученый.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Академик Чучалин рассказал, когда реально справиться с коронавирусом

Согласно рабочему плану, медики планируют завершить доклинические исследования к 31 мая, а с 1 июня - начать клинические испытания препарата.

Гинцбург предложил для ускорения выхода вакцины в гражданский оборот внести изменения в соответствующее постановление правительства. "Речь идет о том, чтобы на сайте государственной регистрации использовать не одну серию вакцины, а три. Тогда это позволит экспертному учреждению проконтролировать три серии вакцины. И тогда, после прохождения контроля, эти серии сразу же выпустить в гражданский оборот, а не дожидаться, когда Росздравнадзор в течение 21 дня проконтролирует новые серии, которые в дальнейшем будут поступать. Это может сэкономить, по крайней мере, три недели", - пояснил он.

Ученый также попросил упростить процедуры ввоза оборудования, необходимого для производства вакцины от коронавируса. По его словам, отечественная фарминдустрия способна выпускать до 4-5 млн доз в год, а если передать розлив и упаковку на аутсорсинг, то 8-10 млн доз.

"Надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем, систематизировать. Подготовьте мне соответствующие предложения", - сказал Владимир Путин, обращаясь к министру здравоохранения. "Это касается и ускорения разрешительных процедур по линии Росздравнадзора, и всех других, таможенных, при завозе необходимого оборудования", - пояснил он.

Глава государства также распорядился выделить все необходимое для начала производства вакцины. "Мы сделаем все, чтобы ускорить необходимые административные процедуры. Если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим дополнительные ресурсы", - сказал Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Академик Чучалин рассказал, когда реально справиться с коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Нефть марки WTI упала в цене до уровня марта 1999 года
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
Правительство расширило круг помощи пострадавшим на фоне коронавируса