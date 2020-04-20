Путин: РФ продолжит сотрудничество с другими странами в борьбе с COVID-19

"Мы в Китай, когда нашим друзьям было тяжело в феврале, направили 2 млн масок, - напомнил глава государства. - Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок".

Продолжаются и контакты с европейскими странами. "Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава", - отметил Путин. "Но это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением: мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растет", - сообщил он.

Развивается взаимодействие и с США, которым Россия также направила оборудование и средства борьбы с COVID-19. "На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш военно-транспортный самолет, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России", - рассказал Владимир Путин.

"Это сотрудничество будет и дальше развиваться, я уверен", - заключил он.