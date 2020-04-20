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20.04.2020 16:50
Рубрика: Власть

Путин сообщил об увеличении объема производства масок

Текст: Татьяна Замахина
Россия наращивает производство защитных средств в условиях пандемии - масок, а также респираторов и защитных костюмов для обеспечения всем необходимым медиков, а также продолжает активно сотрудничать в этих вопросах с зарубежными странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

- Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время - 7,5 млн будем производить, - рассказал глава государства.

Помимо этого, малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объеме 5,8 млн, добавил президент.

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- Должен сказать, что здесь наша собственная промышленность наращивает производство, но и достаточно активно сотрудничаем с нашими зарубежными партнерами, - сказал Путин.

Так, Россия отправила в Китай в феврале 2 млн масок, а сейчас из Китая в РФ уже поступило на сегодняшний день 150 млн масок, рассказал президент.

Кроме того, Россия увеличивает производство респираторов и защитных костюмов для обеспечения всем необходимым медиков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Нарастили собственное производство с 6 тысяч в середине марта до 20 тысяч, - сказал Путин говоря о защитных костюмах. - И в ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться более 100 тысяч в сутки.

Кроме того, по его словам, дополнительно из КНР завезено около 2 млн костюмов.

Что касается респираторов, то увеличен собственный объем производства в два раза за месяц, до 280 тысяч в сутки. Из КНР привезли 2,5 млн. До конца апреля будет завезено еще 700 тысяч респираторов, а в мае дополнительно 2,6 млн, добавил президент.

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