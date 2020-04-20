150 лет со дня рождения В. И. Ленина - законный повод попытаться отвлечься от эпидемии и написать о чем-то другом.

Ленин давно не вызывает эмоций в обществе, если спорят - то только о Мавзолее, а не о том, кто в нем лежит. Вот Сталин воспринимается как "вечно живой" - его проклинают, им восхищаются... "Повестка Сталина" - ВОВ, Империя, борьба с "врагами" и с Западом - кажется до сих пор ПОЛИТИЧЕСКОЙ, имеет пиар-поддержку, будоражит, злит. Ленинские же темы - Революция, гражданская война, мессианские идеи, Партия - сегодня совсем "мимо тренда", кажутся такими же старомодными, как "пролетариат"... Академические проблемы, сплошной "материализм и эмпириокритицизм"... Многоуважаемый шкаф с историческими фолиантами. Ну, что ж - История так История. Да, Ленин из самого первого ряда ее мировых сценаристов и режиссеров.

Среди русских политических деятелей я бы твердо поставил Ленина на первое место по "исторической капитализации" и креативности.

Ленин был Бунтовщиком Истории, творцом "Империи Нового типа" - небывалого социального организма

Величайший российский государственник - Петр - шел по общей мировой лыжне. Сверхчеловеческими усилиями создавал "еще одну Империю", осуществлял вечный русский проект - "рывок вдогонку Европы". Он не "придумал" Идею Империи - он ее "только" реализовал. Другой Гигант Истории Российской - Сталин - справедливо говорил: "Что касается меня - я ученик Ленина, и цель всей моей жизни - быть достойным его учеником". И как положено "достойному ученику", перезагрузил дело Учителя. Сталин со всей большевистской яростью впихивал "дело Ленина" в колею-траншею Истории Российской Империи. В итоге возникла Сверхдержава, за что ему до сих пор благодарны наши патриоты. Но Учитель оставил после себя "развилку": да, Диктатура, но многовариантная. Сталинизм - пример решения лишь "частных уравнений" Ленинизма. План Учителя был куда более глобальным.

Ленин был Бунтовщиком Истории, творцом "Империи Нового типа" - небывалого социального организма. Хоть он налепил на свой Проект европейский лейбл "марксизм", но, конечно же, в первый и последний раз в русской истории тут не было подражания Европе, стремления ее догнать или обогнать. Точнее - да, конечно, ОБОГНАТЬ, но не по привычным критериям: объему ВВП, числу дивизий и длине ж.д. Нет! Обогнать ВО ВРЕМЕНИ. "Квантовым скачком" взлететь на новый, следующий виток Всемирной Исторической Спирали. До сих пор Европа показывала России направление Движения, "делай, как я". Отныне Россия покажет Европе и всему Миру их Завтра, неизбежное Социальное Завтра, Новый Мир. Впервые слова "особый путь России" из метафоры стали констатацией Факта.

Как известно, "в итоге" Проект - провалился.

Как при любой эпидемии, идеологический вирус Революции постепенно ослабел, осталась лишь оболочка окостеневшего (и потому смешного!) ритуала. Это привело к краху СССР - идейная легитимность утрачена, а другой нет. Вместе с тем этот же вирус мутировал и в ослабленном виде внедрился в геном Мировой Цивилизации. "Вызов Ленина", поиски Ответа на него - все это стало одной из главных интриг ХХ века.

Пассионарность Ульянова попала в резонанс пассионарности Времени - и случился "кумулятивный эффект"

Мало кто в Истории Человечества замахивался на такие цели ("право имею!") и "почти достигал" их...

Газетная статья не то пространство, где можно хотя бы кратко описать основные конструктивные особенности ленинской Машины. Просто назову их: Новая Религия, Идеологическое Государство с его сердцевиной - "мирским орденом" (Партия). Переворот социальной Пирамиды "основанием вверх" - и возникновение массового тоталитарного общества с беспощадным цинизмом "классовых интересов" новой бюрократии - "диктатуры над пролетариатом". Интернациональная Империя СССР - без привилегий у метрополии. Сознательная ставка на Науку (от вполне реальных естественно-технических до утопически-религиозных общественных) как основу Государства. Абсолютно новые приемы пропаганды, создание Нового Языка. Ну и "попутно, по мелочи" в ходе "материализации Проекта" - выигранная гражданская война; восстановление России в прежних границах; НЭП - прообраз "китайского пути" Дэн Сяо Пина; план индустриализации; ликвидация эпидемий и бандитизма; "первый детант" с Западом, при идеологической войне с ним же и создание Пятой колонны среди западной интеллигенции и т.д. и т.п. Все - и многое другое - за неполные 5 лет, пока Ленин был у власти.

Это, конечно, просто НЕВОЗМОЖНО - как разумные люди мы это ясно ПОНИМАЕМ. Но все это БЫЛО В РЕАЛЬНОСТИ - мы это ЗНАЕМ.

Ошеломленный тем, что видел, Лев Гумилев придумал слово "пассионарность", но это не объяснение, а лишь фиксация Чуда. Пассионарность Ульянова попала в резонанс пассионарности Времени - и случился "кумулятивный эффект", возникла новая квазирелигия. Пошла управляемая цепная реакция Исторического Взрыва, превращение потенциальной Энергии Масс - энергии Веры, Надежды и Злобы - в кинетическую. Ленин не только "вынул" ее из Народа, но организовал и направил в нужную ему сторону. И - умер. "Никто кроме Ленина не мог завести Россию в эту трясину. Никто кроме Ленина не мог бы ее вывести. Он все видел, но он погиб. Два события были худшими в истории России: рождение Ленина - и его смерть" (Черчилль).

Да, Великий Диалектик своей личностью и судьбой стал "памятником Диалектике" (странное выражение!). Фанатичный утопист-идеалист - абсолютный Ледяной Циник-прагматик. Гениальный Разрушитель - Великий Созидатель. Величайший Революционер в Истории - Творец Великий Бюрократии (бледную тень которой мы видим и сегодня). И все это - не "эклектическое совпадение", а органический синтез в одном человеке.