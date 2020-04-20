Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль собирается провести турнир на базе своей академии в Испании.

Соревнования пройдут без зрителей. Хотя телевидение и организует трансляции. Но главная цель - помочь теннисистам вернуть форму, поскольку из-за пандемии коронавируса игроки остались и без грунтового, и без травяного сезона. Участники смогут разместиться на объектах академии, где есть все условия для проживания и тренировок.

- В нынешней ситуации теннис - наименее важная вещь. Главное - здоровье людей, - цитирует Надаля Le Figaro. - Но я буду рад, если моя академия в течение следующих нескольких месяцев сможет оказать помощь профессиональным игрокам. Они могли бы приехать и поучаствовать в турнире. Пока не возобновились основные соревнования, мы попробуем провести эти матчи для поддержания формы.

Ассоциация теннисистов-профессионалов уже поддержала идею испанца. Академия Надаля как раз ведет переговоры с ATP.