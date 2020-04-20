Депутаты Московской областной Думы приняли закон, который устанавливает дополнительную ежемесячную выплату для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Сумма выплаты - 6344 рубля, а получать ее будут семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Прожиточный минимум на душу населения в области в настоящий момент составляет 13 115 рублей. Нетрудно посчитать, что, к примеру, семье из трех человек новое пособие будет положено в случае, если их общий доход не превышает 39 345 рублей. По словам председателя думского комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева, на выплату могут претендовать 40 тысяч подмосковных семей. "6344 рубля, которые будут дополнительно получать эти семьи, - это половина регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного в Подмосковье на ребенка", - объясняет депутат.

Деньги начнут выплачивать с 1 июня, на месяц раньше срока, установленного президентом страны для введения в регионах дополнительных мер поддержки семей с детьми. Еще одно обязательное требование для их получения - хотя бы один из родителей должен иметь российское гражданство и постоянное место жительство в Московской области.

Для обеспечения новой выплаты региону в этом году понадобится порядка 2,8 миллиарда рублей. Андрей Голубев уточнил, что 54 процента этих средств предоставит федеральный бюджет, остальное должна найти область.