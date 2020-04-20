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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мамина доплата

Дополнительные выплаты получат 40 тысяч семей с детьми
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 86(8140)
Депутаты Московской областной Думы приняли закон, который устанавливает дополнительную ежемесячную выплату для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Сумма выплаты - 6344 рубля, а получать ее будут семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Прожиточный минимум на душу населения в области в настоящий момент составляет 13 115 рублей. Нетрудно посчитать, что, к примеру, семье из трех человек новое пособие будет положено в случае, если их общий доход не превышает 39 345 рублей. По словам председателя думского комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева, на выплату могут претендовать 40 тысяч подмосковных семей. "6344 рубля, которые будут дополнительно получать эти семьи, - это половина регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного в Подмосковье на ребенка", - объясняет депутат.

Фото: iStock
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Деньги начнут выплачивать с 1 июня, на месяц раньше срока, установленного президентом страны для введения в регионах дополнительных мер поддержки семей с детьми. Еще одно обязательное требование для их получения - хотя бы один из родителей должен иметь российское гражданство и постоянное место жительство в Московской области.

Для обеспечения новой выплаты региону в этом году понадобится порядка 2,8 миллиарда рублей. Андрей Голубев уточнил, что 54 процента этих средств предоставит федеральный бюджет, остальное должна найти область.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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