Как проект Собянина поддерживает пожилых и хронически больных москвичей

Сотрудники проекта мэра столицы "Московское долголетие" стали помогать пожилым горожанам и тем, кто страдает хроническим заболеваниями. Они сейчас находятся в группе риска и лишнее появление на улице или в общественных местах для них опасно.

В задачи тысячи помощников, которые раньше организовывали кружки, секции и всевозможные занятия в рамках "Московского долголетия", теперь входит доставка продуктов и лекарств, выгул собак, а зачастую и психологическая поддержка, сообщает портал мэрии со ссылкой на главу департамента труда и соцзащиты Владимира Филиппова.

Все новые социальные помощники прошли инструктаж, их снабдили средствами индивидуальной защиты. При этом к работе они зачастую подходят нестандартно - например, стараются делать пожилым москвичам сюрпризы, поздравляют их с днем рождения, остаются на связи.