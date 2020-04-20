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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники выманили у москвички 2 млн за "лечение" ребенка

В столице задержаны аферисты, выманившие у 44-летней матери больного ребенка большую сумму денег за "магические обряды". Всего она передала мошенникам 2 миллиона 376 тысяч рублей, сообщает kp.ru.

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Все началось еще осенью прошлого года. Отчаявшаяся женщина исчерпала все средства традиционной медицины для того, чтобы вылечить у ребенка тяжелое заболевание, после чего решила испробовать альтернативные варианты. К ней обратились двое "шаманов", пообещавшие помочь малышу при помощи обрядов экзорцизма и снятия проклятий.

"В полицию обратилась 44-летняя жительница района Ростокино, - сообщили в правоохранительных органах. - Женщина стала жертвой аферистов-целителей, которые на протяжении почти 8 месяцев обманным путем выманивали у нее деньги за разного рода магические обряды. В общей сложности, за время взаимодействия с "шаманами" женщина отдала им 2 376 000 рублей".

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Оба "шамана", мужчина и женщина, задержаны.

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