Офтальмологи Морозовской больницы спасли глаз годовалой девочке

Годовалую девочку с проникающим ранением правого глаза экстренно доставили в Морозовскую детскую больницу из Владимирской области, сообщили в пресс- службе департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказал отец ребенка, травму девочка получила при возне со старшим братом: мальчик мастерил поделку из проволоки, а малышка выхватила ее и случайно ткнула себе в глаз.

По словам завотделением микрохирургии глаза Леонида Кононова, рана оказалась размером примерно три миллиметра, но глубокая: была повреждена передняя капсула хрусталика. Ее первичную хирургическую обработку сделала дежурный врач-офтальмолог Морозовской больницы Екатерина Кудрявцева. Затем провели дополнительное обследование, и через три дня выполнили реконструктивное хирургическое вмешательство.

"Во время операции мы выявили достаточно обширный дефект передней капсулы - набухание хрусталиковых масс поврежденного хрусталика, вызвавшего начальную стадию грозного воспалительного процесса. Мы удалили набухающие массы и погрузили искусственный хрусталик в естественную оболочку. Для того чтобы защитить радужку и роговицу во время операции, изнутри глаз обработали специальным гелем. Доступ осуществлялся через два роговичных разреза малых размеров - по 1 мм. Для имплантации хрусталика один из разрезов был увеличен до 2,5 мм", - заявил Кононов.

"Таким образом, на одном этапе нам удалось устранить причину воспаления и спасти глаз как орган, а также полностью восстановить его оптическую структуру. Как правило, реабилитация в виде оптико-реконструктивной операции проводится в течение полугода после удаления хрусталика, но это может привести к значительному снижению зрения. Мы в кратчайшие сроки выполнили реабилитацию глаза хирургической методикой. В будущем ребенку дополнительных операций не потребуется", - отметил врач.

У девочки уже восстановилось зрение. Она идет на поправку и готовится к выписке. Через месяц мокрошвы на роговице удалят.

Имплантация хрусталика у грудничка - технически сложная операция. Она считается вершиной мастерства в микрохирургии глаза и требует большого опыта от врача-офтальмолога. В Морозовской больнице ежегодно проходят хирургическое лечение около полутора тысяч детей с повреждениями глаз, вызванными ожогами и различными травмами. Имплантация интраокулярной линзы (искусственного хрусталика глаза) одномоментно с удалением врожденной катаракты составляет порядка 300 случаев у детей младше семи месяцев.

Морозовская детская городская клиническая больница - многопрофильный скоропомощной детский стационар, с круглосуточной дежурной бригадой детских врачей-специалистов: педиатров, неонатологов, неврологов, нейрохирургов, реаниматологов-анестезиологов, хирургов, травматологов-ортопедов, офтальмологов, гематологов, детских онкологов, эндокринологов, оториноларингологов, челюстно-лицевых хирургов. Диагностические возможности стационара - это ультразвуковая диагностика, эндоскопия, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, клинико-диагностическая лаборатория. На базе Морозовской детской больницы сформированы и постоянно функционируют 13 центров городской специализированной медицинской помощи для детей и подростков.