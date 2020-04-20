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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Иначе не поедем

Жителей просят привязать к пропускам транспортные карты
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 86(8140)
С 22 апреля в Подмосковье начнут действовать новые правила работы цифровых пропусков для тех, кто передвигается на общественном транспорте. К пропуску должен быть привязан номер транспортной или социальной карты.

Губернатор области Андрей Воробьев подписал указ, согласно которому расплатиться за проезд в общественном транспорте можно только транспортной или социальной картой. Банковские карты, телефонные приложения, а также наличная оплата работать не будут. Тем, кто уже оформил длительный рабочий пропуск, нужно будет привязать номера карт на портале. Причем, если вы пользуетесь обеими картами - областной "Стрелкой" и московской "Тройкой", привязывать надо обе. И сделать это нужно не менее чем за 5 часов до поездки.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
На mos.ru появился сервис привязки "Тройки" и авто к цифровому пропуску

Как быть тем, кто расплачивался за проезд банковской картой и не имеет ни "Тройки", ни "Стрелки"? Их, объясняют в областном минтрансе, нужно приобрести. Все адреса пунктов продажи размещены на сайтах обеих транспортных карт. Кроме того, подмосковную "Стрелку" можно купить у водителя или заказать привоз карты на дом по "горячей линии" регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры: 8(485)228-19-19.

Напомним, со вчерашнего дня в области для заказа цифрового пропуска заработал короткий телефонный номер 0250. На него нужно отправить сообщение с целью поездки, паспортными данными, номером автомобиля или транспортных карт. Цифровой пропуск придет в ответном смс.

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