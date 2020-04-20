Собянин ввел налоговые послабления для 11 тысяч предприятий

Более 11 тысяч предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавируса и мер по борьбе с ней, получат отсрочку по уплате имущественных налогов. Внести авансовые платежи по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал они смогут до конца года.

Утвержденный на днях мэром Сергеем Собяниным третий пакет мер поддержки предпринимателей расширил список отраслей, пострадавших из-за пандемии. Благодаря этому отсрочку по уплате налогов получили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций и организации сферы дополнительного образования, сообщает портал мэрии.

"Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 миллиарда рублей, - приводит портал слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. - Это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса к текущим условиям, возможно, переориентацию, а главное, исполнение обязательств перед своими сотрудниками".

Отсрочка для предприятий будет предоставлена автоматически, подавать заявления или собирать какие-либо документы для ее получения не придется. Главное, чтобы организация работала в одной из отраслей, перечисленных в указе мэра столицы.