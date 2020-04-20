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20.04.2020 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлена причина смерти женщины, скончавшейся у подъезда дома в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Врачи установили причину смерти женщины, которая скончалась на лавочке рядом с одним из домов в районе Марфино. Признаков инфекционного заболевания у женщины не нашли, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения: "По результатам вскрытия установлено, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения. Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет".

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Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что 48-летнюю москвичку забрали с подозрением на коронавирус, но когда он не подтвердился, ее отвезли домой. Возле подъезда женщине стало плохо, и она скончалась.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного депздрава, москвичка поступила в больницу ГКБ52 17 апреля с подозрением на пневмонию - с жалобами на слабость и немного повышенную температуру (37-37,5). Ее осмотрели врачи, взяли анализ на коронавирус и сделали КТ легких. По данным томографии, изменений в легких не было, а тест на инфекцию дал отрицательный результат. В связи с этим, а также с отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, женщину выписали.

"Пациентке было рекомендовано вызвать врача на дом, - рассказали в пресс-службе депздрава. - Она была активна, самостоятельно передвигалась. Из больницы уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь проводить женщину до квартиры. Возле подъезда ей стало плохо. Социальные работники незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины. Скорая приехала в течение 11 минут, но, к сожалению, констатировала смерть".

В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка депздрава.

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