В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом

Третья пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в костромской больнице, сообщает администрация региона.

В окружной больнице Костромы скончалась 69-летняя женщина из Красносельского района, которую 17 апреля перевезли в областной центр. У пациентки была диагностирована коронавирусная инфекция, пневмония и имелись сопутствующие заболевания (сахарный диабет).

Диагноз COVID-19 пациентке поставили на прошлой неделе. Сначала она находилась на самоизоляции. Но спустя четыре дня ее состояние резко ухудшилось и пациентку госпитализировали в окружную больницу Костромы.

- Врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пожилой женщины. Однако сопутствующие заболевания осложнили лечение пневмонии. Сегодня пациентка скончалась. Причина смерти будет установлена после патологического обследования, - сообщили власти.

Жителей области просят соблюдать режим самоизоляции. С 20 апреля на территории региона введен обязательный масочный режим. Пользоваться почтовыми услугами, заходить в аптеки, магазины и общественный транспорт можно только в масках или респираторах, защищающих органы дыхания.