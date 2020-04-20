В Москве больного коронавирусом поймали за рулем иномарки

В Москве вечером в понедельник остановили водителя, который должен был находиться на официальном карантине по причине подтвержденного коронавируса. Однако, невзирая на диагноз, мужчина отправился куда-то на иномарке.

"На место прибыла машина скорой помощи, инспектор МАДИ, эвакуатор и экипаж дорожного патруля. Нарушителя отвезли в больницу, автомобиль будет эвакуирован", - рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Нарушителя остановили на улице Алабяна. Это уже не первый случай, когда в столице задерживают водителей, зараженных коронавирусом. В субботу в Зеленограде остановили машину, в которой помимо водителя положительный тест на коронавирус был и у пассажира.

В дептрансе назвали такие нарушения вопиющей безответственностью к себе и окружающим. "Нарушение официального карантина - это преступление", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.