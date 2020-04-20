В Москве от коронавируса вылечились уже 1838 человек

В Москве выздоровели еще 75 пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838".

Отсутствие заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями после проведенного лечения. Вылечившимся москвичам в столице предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах. Чтобы стимулировать сдачу плазмы, мэр Собянин подписал постановление о выплатах донорам. За сдачу 150 мл выплатят 1250 руб, за 600 мл - 5 тысяч рублей.

Штаб напоминает: донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Помимо этого, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.