Новости

В Сиднее открыли несколько пляжей 10:34
В Москве задержаны подозреваемые в разбое, совершенном пять лет назад 10:34
Онколог рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии 10:34
В Москве от коронавируса вылечились уже 1838 человек 10:24
В Киргизии вводят ограничения для верующих во время месяца Рамадан 10:11
Каждый второй подросток в Ирландии испытывает сильный стресс из-за пандемии 10:10
Первый советский минивэн. Невероятный концепт АвтоВАЗа 10:08
МВД фиксирует рост мошенничеств с использованием социальной инженерии 10:04
В Саратовской области прибавилось 28 заболевших коронавирусом 10:00
Видео: российский Су-35 напугал американский самолет P-8A Poseidon 10:00
В Волжском отменили брак 70-летней гражданки с молодым мигрантом 09:59
В Омске мать сбросила ребенка прохожим, спускаясь по простыням с 4 этажа 09:59
В столице остановили работы по архитектурно-художественной подсветке зданий 09:57
Первый случай заражения COVID-19 выявили в Комсомольске-на-Амуре 09:56
На Ставрополье умер четвертый больной коронавирусом 09:43
На Украине наградили бывшего эсэсовца 09:40
В челябинских магазинах появились "Тележки добра" 09:37
Экс-нападающий ЦСКА вошел в число худших игроков в истории чемпионатов Англии 09:35
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с грузовиком 09:31
Видео: Ижевчане исполнили с балконов "Катюшу" 09:27
Названы регионы с наибольшим приростом населения 09:27
Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов" 09:25
Как проект Собянина поддерживает пожилых и хронически больных москвичей 09:23
Под Хабаровском после авиакатастрофы закрыли аэродром 09:23
Посольство Киргизии в РФ сообщило о мошенничестве в отношении киргизстанцев 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20.04.2020 10:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве от коронавируса вылечились уже 1838 человек

Текст: Любовь Проценко

В Москве выздоровели еще 75 пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: Вороновская инфекционная клиника примет первых пациентов 20 апреля

Отсутствие заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями после проведенного лечения. Вылечившимся москвичам в столице предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах. Чтобы стимулировать сдачу плазмы, мэр Собянин подписал постановление о выплатах донорам. За сдачу 150 мл выплатят 1250 руб, за 600 мл - 5 тысяч рублей.

Штаб напоминает: донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Помимо этого, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Пушков ответил на критику в адрес ВОЗ
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче