В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. У всех была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.

Умершие - пациенты от 31 года до 94 лет. 31-летнему пациенту поставили диагноз "Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом". Большинство пациентов имели также сопутствующие заболевания: гипертонию, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит. Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

Оперативный штаб напоминает: в столице сейчас необходимо всем, независимо от возраста, неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Но особенно это важно пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.