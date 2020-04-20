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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученики рокфора

В Дмитровском округе появится сырная кафедра
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 86(8140)
Организовать в учебных заведениях подмосковного Дмитрова так называемую сырную кафедру - сеть факультетов, обучающих сыроварению и прочим премудростям обращения с сыром на всех этапах его изготовления, пообещал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. "Мы ведем активный диалог с коллегами из Дмитровского округа по созданию кафедры, которая могла бы обеспечить профессионалами наш сырный кластер", - рассказал он.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, сырный кластер создается в Дмитрове по инициативе самих сыроваров, которые однажды попросили власть как-то поддержать отрасль. Было решено создать "тематический" индустриальный парк, где могли бы разместиться все желающие сыропроизводители. Резидентами кластера уже стали пять компаний, начавших строительство производственных мощностей. В конце этого года первые из них приступят к работе, а полностью кластер будет запущен в течение ближайших трех лет. Планируется, что внутри кластера будет производиться до 20 тысяч тонн сыра ежегодно, плюс рядом появятся сопутствующие производства - например, другие виды переработки молока или производство косметических средств из молочной сыворотки. С открытием кластера область надеется выйти на первое место в стране по производству сыров - сейчас, по словам Разина, она занимает вторую позицию, уступая Алтайскому краю.

В настоящий момент подмосковные сыровары производят 50 тонн продукции. С открытием дмитровского кластера ее объем увеличится почти наполовину. Власти заинтересованы в том, чтобы на новых производствах трудились профессионалы и обещают сделать сырную кафедру разноплановой, чтобы она оказалась полезной студентам и вузов, и техникумов.

Роскачество: В России повысилось качество молока
Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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