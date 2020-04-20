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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не отстать от вируса

В больницах откроют более 7 тысяч инфекционных коек
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 86(8140)
Более 7,6 тысячи инфекционных коек откроются в подмосковных больницах к концу апреля. 4,5 тысячи из них будут оснащены подачей кислорода и 600 - аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Еще пару недель назад власти говорили о том, что дополнительно будут созданы 1,5 тысячи мест. Для этого выбрали 7 муниципалитетов, добираться до которых было бы удобно из любой точки области - Подольск, Ступино, Талдом, Егорьевск, Жуковский, Солнечногорск и Звенигород. Но действительность оказалась суровей прогнозов: число больных продолжает расти, их уже больше 5 тысяч, и мест в стационарах не хватает прямо сейчас.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Поэтому в настоящий момент каждый муниципалитет области перепрофилирует часть своих учреждений здравоохранения под инфекционный профиль. Два корпуса отдает коронавирусным больным и Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского, где в сжатые сроки подводят систему подачи кислорода к каждой палате. Корпуса в МОНИКИ также готовы будут принять первых больных в конце апреля.

Дополнительно область заключила госконтракт на покупку еще 780 аппаратов для искусственной вентиляции легких. У многих заразившихся коронавирусной инфекцией диагностируется тяжелая двусторонняя пневмония, при которой без ИВЛ не обойтись.

А врачам, которые работают и еще будут работать с коронавирусными больными, власти предоставили возможность бесплатно жить в гостиницах, питаться и добираться до места работы и обратно. Такое решение принял губернатор области Андрей Воробьев.

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