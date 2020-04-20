В столице остановили работы по архитектурно-художественной подсветке зданий

В Москве временно приостановлены все работы по оборудованию зданий новой архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- В связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановлено проведение работ по установке и монтажу архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, - сказал заммэра.

По его словам, решение о возобновлении работ будет принято исходя из складывающейся ситуации.

Напомним, что в этом году планировалось обновить художественную подсветку на 60 зданиях, в том числе на фасаде здания МГУ на Моховой улице, на Третьяковской галерее, на магазине "Елисеевский" на Тверской улице, на фасаде музея "Бородинская битва". До начала карантина почти были завершены работы по установке подсветки на кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Старосадском переулке. Как ранее сообщали энергетики, на фасаде этого здания поставили 239 современных осветительных приборов.