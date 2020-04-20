Новости

В Москве от коронавируса вылечились уже 1838 человек 10:24
В Киргизии вводят ограничения для верующих во время месяца Рамадан 10:11
Каждый второй подросток в Ирландии испытывает сильный стресс из-за пандемии 10:10
Первый советский минивэн. Невероятный концепт АвтоВАЗа 10:08
МВД фиксирует рост мошенничеств с использованием социальной инженерии 10:04
В Саратовской области прибавилось 28 заболевших коронавирусом 10:00
Видео: российский Су-35 напугал американский самолет P-8A Poseidon 10:00
В Волжском отменили брак 70-летней гражданки с молодым мигрантом 09:59
В Омске мать сбросила ребенка прохожим, спускаясь по простыням с 4 этажа 09:59
В столице остановили работы по архитектурно-художественной подсветке зданий 09:57
Первый случай заражения COVID-19 выявили в Комсомольске-на-Амуре 09:56
На Ставрополье умер четвертый больной коронавирусом 09:43
На Украине наградили бывшего эсэсовца 09:40
В челябинских магазинах появились "Тележки добра" 09:37
Экс-нападающий ЦСКА вошел в число худших игроков в истории чемпионатов Англии 09:35
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с грузовиком 09:31
Видео: Ижевчане исполнили с балконов "Катюшу" 09:27
Названы регионы с наибольшим приростом населения 09:27
Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов" 09:25
Как проект Собянина поддерживает пожилых и хронически больных москвичей 09:23
Под Хабаровском после авиакатастрофы закрыли аэродром 09:23
Посольство Киргизии в РФ сообщило о мошенничестве в отношении киргизстанцев 09:21
В Бишкеке пригрозили отбирать велосипеды у нарушителей самоизоляции 09:20
В Иркутской области умер третий больной коронавирусом 09:17
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20.04.2020 09:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В столице остановили работы по архитектурно-художественной подсветке зданий

Текст: Ирина Огилько

В Москве временно приостановлены все работы по оборудованию зданий новой архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- В связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановлено проведение работ по установке и монтажу архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, - сказал заммэра.

Фото: instagram.com/gsnikitin
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение

По его словам, решение о возобновлении работ будет принято исходя из складывающейся ситуации.

Напомним, что в этом году планировалось обновить художественную подсветку на 60 зданиях, в том числе на фасаде здания МГУ на Моховой улице, на Третьяковской галерее, на магазине "Елисеевский" на Тверской улице, на фасаде музея "Бородинская битва". До начала карантина почти были завершены работы по установке подсветки на кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Старосадском переулке. Как ранее сообщали энергетики, на фасаде этого здания поставили 239 современных осветительных приборов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Пушков ответил на критику в адрес ВОЗ
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса