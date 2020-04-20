В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 в Москве замедлится

Несмотря на увеличение числа выявленных больных COVID-19 в целом по России, в Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией остается стабильной.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что в российской столице пандемия COVID-19 замедлится или перейдет в стабильную фазу. Как заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в любой момент в любой стране может измениться течение эпидемии. В последнюю неделю ситуация с заболеваемостью в российской столице развивалась стабильно. Поэтому в ВОЗ надеется на то, что резкого роста числа заболевших не будет.

В России за последние сутки было выявлено 4 268 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Сутками ранее было зафиксировано более 6 тысяч случаев. В Москве за минувшие сутки оказалось 2026 заболевших. Днем ранее было зафиксировано 3570 больных.