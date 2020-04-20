Во владимирских больницах нашли аппараты ИВЛ с истекшим сроком годности

Генеральная прокуратура России начала проверку по факту поставки во владимирские больницы аппаратов ИВЛ с истекшим сроком годности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новое отделение для спасения больных с диагнозом COVID-19 торжественно открылось во Владимире 15 апреля. Как сообщили в администрации региона, госпиталь при 6-й городской больнице рассчитан на 154 койки, 72 из них оснащены кислородом, 33 - аппаратами искусственной вентиляции легких. На переоборудование лечебницы было потрачено 28,3 миллиона рублей.

Однако вскоре стало известно, что аппараты ИВЛ, поступившие в только что открытое отделение для лечения больных коронавирусной инфекцией, не только не пригодны для лечения, но и способны нанести пациентам вред.

Прокурорская проверка установила, что в отделение поступили 50 аппаратов искусственной вентиляции легких ФАЗА-5 НР 1999−2001 годов выпуска. Комиссионное обследование выявило, что доставленные в больницу аппаратура не имеет необходимых регистрационных удостоверений, а срок ее хранения истек 15 лет назад. Результаты тестирования трех ИВЛ в присутствии группы из девяти опытных врачей и медицинских инженеров показали несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции: разброс дыхательного объема составляет 10−50 процентов от заданных параметров, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

По мнению медиков, поступивший в больницу тип аппаратов не приспособлен для проведения длительной искусственной вентиляции легких, особенно у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, вызванным, в том числе, коронавирусной инфекцией.

По результатам проведенных испытаний главврачу больницы № 6 Елене Михайловой было направлено прокурорское предостережение о недопустимости использования поступивших в клинику аппаратов для лечения больных. Прокуратура области начала проверку по факту поставки негодного оборудования.

Собственную проверку начала прокуратура Костромы - она проверяет данные о возможной причастности местной медицинской фирмы к поставкам просроченных аппаратов ИВЛ во Владимир.

- Результаты проверки будут известны в конце апреля-начале мая, - рассказала старший помощник прокурора Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова

Редакция "РГ" 20 апреля обратилась в администрацию Владимирской области с запросом о том, каким образом в инфекционную больницу для лечения коронавируса поступили устаревшие аппараты ИВЛ. Ответ на запрос пока не получен.