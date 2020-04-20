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20.04.2020 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во владимирских больницах нашли аппараты ИВЛ с истекшим сроком годности

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Генеральная прокуратура России начала проверку по факту поставки во владимирские больницы аппаратов ИВЛ с истекшим сроком годности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новое отделение для спасения больных с диагнозом COVID-19 торжественно открылось во Владимире 15 апреля. Как сообщили в администрации региона, госпиталь при 6-й городской больнице рассчитан на 154 койки, 72 из них оснащены кислородом, 33 - аппаратами искусственной вентиляции легких. На переоборудование лечебницы было потрачено 28,3 миллиона рублей.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Однако вскоре стало известно, что аппараты ИВЛ, поступившие в только что открытое отделение для лечения больных коронавирусной инфекцией, не только не пригодны для лечения, но и способны нанести пациентам вред.

Прокурорская проверка установила, что в отделение поступили 50 аппаратов искусственной вентиляции легких ФАЗА-5 НР 1999−2001 годов выпуска. Комиссионное обследование выявило, что доставленные в больницу аппаратура не имеет необходимых регистрационных удостоверений, а срок ее хранения истек 15 лет назад. Результаты тестирования трех ИВЛ в присутствии группы из девяти опытных врачей и медицинских инженеров показали несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции: разброс дыхательного объема составляет 10−50 процентов от заданных параметров, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

По мнению медиков, поступивший в больницу тип аппаратов не приспособлен для проведения длительной искусственной вентиляции легких, особенно у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, вызванным, в том числе, коронавирусной инфекцией.

По результатам проведенных испытаний главврачу больницы № 6 Елене Михайловой было направлено прокурорское предостережение о недопустимости использования поступивших в клинику аппаратов для лечения больных. Прокуратура области начала проверку по факту поставки негодного оборудования.

Фото: iStock
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Собственную проверку начала прокуратура Костромы - она проверяет данные о возможной причастности местной медицинской фирмы к поставкам просроченных аппаратов ИВЛ во Владимир.

- Результаты проверки будут известны в конце апреля-начале мая, - рассказала старший помощник прокурора Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова

Редакция "РГ" 20 апреля обратилась в администрацию Владимирской области с запросом о том, каким образом в инфекционную больницу для лечения коронавируса поступили устаревшие аппараты ИВЛ. Ответ на запрос пока не получен.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Костромская область ЦФО Владимирская область

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