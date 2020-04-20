Во время тренировки умер 22-летний воспитанник "Локомотива"

Футболист московского клуба "Казанка", 22-летний Иннокентий Самохвалов, умер в понедельник во время индивидуальной тренировки.

Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки. По данным Sport24, у Самохвалова остановилось сердце.

Сообщается, что у него остались жена и сын.

"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", - говорится в заявлении на сайте "Локомотива".

Руководство "Локомотива" готово оказать помощь и поддержку семье Иннокентия Самохвалова.