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20.04.2020 17:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воронежец выиграл в лотерею 8 миллионов рублей, не угадав ничего

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Воронежа выиграл в лотерею "12/24" более восьми миллионов рублей, не выходя из дома и не угадав ни одной цифры, сообщили в пресс-службе компании "Столото".

Фото: iStock
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Победитель купил 30-рублевый билет в лотерейном интернет-магазине. Тиражи "12/24" проводятся каждые 15 минут. Игрокам необходимо отметить 12 чисел из 24. Джек-пот получает правильно угадавший все 12 чисел или не угадавший ни одного.

- Победитель не угадал ни одного номера. По какому принципу он выбирал числа, станет известно, когда он обратится к нам за выигрышем, - рассказали в компании. Там напомнили, что в связи с карантином срок получения призов увеличен до трех с половиной лет.

Общество Ежедневник Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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