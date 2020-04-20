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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Всем выйти из леса

За прогулки по лесам тоже штрафуют
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 86(8140)
Подмосковным лесникам дали право выписывать штрафы гражданам, решившим прогуляться по лесам в период самоизоляции. Таким образом в регионе хотят пресечь массовые прогулки жителей по лесам.

Погода медленно, но верно налаживается, а люди все больше устают сидеть в самоизоляции в четырех стенах. Особенно если эти четыре стены располагаются где-нибудь рядом с лесом. В людные места граждане стараются не выходить. Входы в парки закрыты сигнальными лентами. Зато лесные тропинки так и манят - все пути туда перекрыть невозможно, да и сотрудников Росгвардии среди сосен и елей встретишь нечасто, им и в людных местах работы хватает. Чтобы просеки не превращались в променады, сотрудники областного комлесхоза и ГКУ Мособллес начали усиленное патрулирование излюбленных мест гуляния граждан.

Фото: Константин Завражин/РГ
Будут ли камеры автоматически штрафовать нарушителей режима самоизоляции

"Задачи оштрафовать как можно больше жителей у нас нет, - объясняют в комитете лесного хозяйства области. - Но следить за соблюдением режима самоизоляции мы обязаны". Если все выйдут в леса, они станут такими же неблагополучными с точки зрения возможности заразиться коронавирусом. К тому же в области начался пожароопасный сезон, а толпы народа, расхаживающие по тропинкам, или шашлычники, собирающиеся на полянах, мало способствуют его соблюдению.

Штраф за нарушение режима самоизоляции в лесу такой же, как и в городе - 4 тысячи рублей за первое нарушение и 5 тысяч за повторное. Не будут штрафовать тех, чей путь, например, на работу или к ближайшим аптеке и магазину проходит по лесу. Но в этом случае, напоминают в комлесхозе, у человека должен быть оформлен цифровой пропуск.

Первые "лесные" штрафы нарушителям самоизоляции в регионе уже выписаны.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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