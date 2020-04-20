Под Хабаровском после авиакатастрофы закрыли аэродром

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился запретить все взлеты-посадки на аэродроме "Калинка" до окончания работы проверяющей комиссии.

- В прошлом году самолет упал, в этом упал. Надо навести порядок в этом вопросе, - заявил Сергей Фургал на аппаратном совещании в правительстве края.

Напомним, 18 апреля в 35 километрах от Хабаровска потерпел крушение самолет-амфибия Л-142, вылетевший с аэродрома "Калинка". Как сообщили представители аэродрома, самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Действия летчика-испытателя привели к срыву самолета на малой высоте.

В результате катастрофы погибли четыре человека.

Кстати

Год назад 27 апреля в районе аэродрома "Калинка" разбился легкий самолет Як-18Т "Тунгус". Тогда погибли два человека.