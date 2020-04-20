Новости

Дальневосточников вернут на родину 14:45
Зачем белорусские радиостанции объединились в ассоциацию 14:45
Усы Супермена из "Лиги справедливости" исправили при помощи нейросети 14:44
В Петербурге два пациента сбежали из психбольницы 14:37
Лесные массивы Беларуси расширили по весне свои просторы 14:37
В России отзывают 500 автомобилей Mercedes-Benz 14:31
На борту вывозного рейса Бангкок - Екатеринбург оказался ежик 14:30
Установлена причина смерти женщины, скончавшейся у подъезда дома в Москве 14:30
Сбербанк временно отменил комиссию за досрочный перевыпуск карт 14:22
Со дна океана подняли пикапы, которые пролежали там два года 14:22
Названы самые полезные для мозга продукты средиземноморской диеты 14:21
На Сибирь надвигается аномальная жара 14:12
Правительство продлило выплату пенсий и соцпособий россиянам за границей 14:11
Калининградцы из мести сожгли машину председателя гаражного общества 14:11
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей 14:05
Редкую "Волгу" с салоном из крокодиловой кожи продают за 4 млн рублей 14:05
В Новороссийске мать ответит за истязания шестилетнего сына 14:04
Госпитализированный телеведущий Васильев рассказал про целебную апатию 14:03
В Киргизии установят предельные цены на лекарства 14:02
ЦБ до 1 июня перечислит трлн рублей в бюджет от продажи акций Сбербанка 14:00
В Болгарии в автокатастрофе погиб известный оппозиционный журналист 13:57
В Югре охотиться разрешили только местным и обходя поселки вахтовиков 13:55
В Мордовии возбудили дело о расстреле супружеской пары 13:54
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии 13:46
Меркель сравнила с вакханалией дискуссии о смягчении карантинных мер 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 14:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дальневосточников вернут на родину

Текст: Елена Березина

Зампред Правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разработать план эвакуации дальневосточников из-за границы.

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области
На борту вывозного рейса Бангкок - Екатеринбург оказался ежик

"В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Поручение дано Минтрансу России, МИДу России и Росавиации совместно с регионами Дальнего Востока. План эвакуации должен предусмотреть возможность для дальневосточников возвращаться через узловые аэропорты других регионов, включая центральные, с последующим размещением на карантине в аэропортах прибытия.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Правительство Минтранс Правительство МИД Правительство Минтранс Росавиация ДФО

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Совещание Владимира Путина с экспертами по ситуации с коронавирусом
В уральской больнице COVID-19 предварительно подтвердили у 78 человек
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Цена нефти WTI упала до самого низкого уровня с 1999 года
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
Правительство расширило круг помощи пострадавшим на фоне коронавируса