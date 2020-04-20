Дальневосточников вернут на родину

Зампред Правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разработать план эвакуации дальневосточников из-за границы.

"В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Поручение дано Минтрансу России, МИДу России и Росавиации совместно с регионами Дальнего Востока. План эвакуации должен предусмотреть возможность для дальневосточников возвращаться через узловые аэропорты других регионов, включая центральные, с последующим размещением на карантине в аэропортах прибытия.