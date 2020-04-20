Из-за циклона в Приамурье два самолета вынужденно сели в Хабаровске

Из-за снежного циклона в Амурской области два летящих в Благовещенск самолета из Москвы и Новосибирска вынужденно приземлились в Хабаровске.

"Прием воздушных судов утром был затруднен из-за отсутствия видимости на взлетно-посадочной полосе. По решению экипажа авиакомпаний оба рейса ушли на запасной аэродром в Хабаровск до ожидания улучшения погодных условий", - отмечается в сообщении правительства Приамурья.

Прилететь в конечную точку маршрута оба борта должны в 15:00 по местному времени. Пассажиры задержанных рейсов размещены в гостиницах.

По данным амурского Гидрометцентра, циклон принес в регион холодную воздушную массу и обширную зону осадков. В Селемджинском районе за день выпало 70 процентов месячной нормы. Северный ветер в порывах достигал скорости 20 метров в секунду.