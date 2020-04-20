На Камчатке назначен врио председателя правительства края

Глава Камчатского края Владимир Солодов представил временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Александр Кузнецова.

Новый глава краевого кабинета министров до этого был главным федеральным инспектором по Сахалинской области.

"При принятии решений я буду опираться на ключевые принципы: результативность и профессионализм, ориентация на развитие и готовность к изменениям, открытость для граждан. Правительственный аппарат должен в итоге стать гибким, современным, цифровым и ориентированным на население", - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, экс-председатель правительства Роман Василевский займет должность врио зампреда и продолжит работу по противодействию распространения коронавируса.

Дмитрий Коростелев станет врио зампреда по вопросам экономики, а также будет курировать региональное министерство имущественных и земельных отношений. Временно исполнять обязанности министра экономического развития будет Юлия Морозова. Сфера транспорта и дорожного строительства Камчатки перейдет к Тимофею Смирнову.

Кроме того, появится новая должность - главный архитектор Камчатского края. Его выберут по итогам открытого конкурса. Помимо прочего, будет создан совет по цифровой трансформации государственного управления.