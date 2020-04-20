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20.04.2020 05:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке назначен врио председателя правительства края

Текст: Артем Красиков

Глава Камчатского края Владимир Солодов представил временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Александр Кузнецова.

Владимир Солодов отправил в отставку правительство Камчатского края

Новый глава краевого кабинета министров до этого был главным федеральным инспектором по Сахалинской области.

"При принятии решений я буду опираться на ключевые принципы: результативность и профессионализм, ориентация на развитие и готовность к изменениям, открытость для граждан. Правительственный аппарат должен в итоге стать гибким, современным, цифровым и ориентированным на население", - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, экс-председатель правительства Роман Василевский займет должность врио зампреда и продолжит работу по противодействию распространения коронавируса.

Дмитрий Коростелев станет врио зампреда по вопросам экономики, а также будет курировать региональное министерство имущественных и земельных отношений. Временно исполнять обязанности министра экономического развития будет Юлия Морозова. Сфера транспорта и дорожного строительства Камчатки перейдет к Тимофею Смирнову.

Кроме того, появится новая должность - главный архитектор Камчатского края. Его выберут по итогам открытого конкурса. Помимо прочего, будет создан совет по цифровой трансформации государственного управления.

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