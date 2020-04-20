Полеты в стратосферу будут совершать из Приамурья

В Амурской области будут выполнять полеты в стратосферу. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио "Комсомольская правда".

"Пуски в стратосферу можем осуществлять, применяя инфраструктуру космодрома Восточный. Можем использовать нашу аппаратуру для тестирования на стратостатах, которые частники будут изготавливать",- отметил Дмитрий Рогозин.

По его словам, полеты будут проходить в рамках частно-государственного партнерства.

Представители Роскосмоса уже встречались с энтузиастами полетов в стратосферу, инженерами, которые считают, что совместными силами можно сделать много полезного в этой области.

Ранее, один из специалистов, занимающихся вопросами стратонавтики, обратился к Президенту России с просьбой о поддержке государства в развитии этого направления.