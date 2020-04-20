В Бурятии подтверждено 125 случаев заражения COVID-19

Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Бурятии на утро понедельника. Общее число зараженных достигло 125.

Как сообщает минздрав республики, под медицинским наблюдением находятся 1699 человек из числа контактных. Все они лабораторно обследованы.

В реанимации остаются пятеро пациентов в тяжелом состоянии, один из них - на аппарате искусственной вентиляции легких.

В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

По данным на утро 20 апреля, в России в общей сложности выявлено 42853 заболевших COVID-19. 3291 человек из этого числа выздоровел, 361 умер.