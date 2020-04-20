В Хабаровском крае скончался пятый пациент с COVID-19

В воскресенье в Хабаровском крае скончался 75-летний пациент с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, у которого было подтверждено инфицирование COVID-19. Мужчина стал пятым жителем региона, умершим от коронавируса.

За последние сутки в крае выявили 38 новых заражений. Вместе с ними в регионе насчитывается 185 случаев.

"За весь период выздоровело 16 человек. На лечении находятся 164 пациента", - отмечают в краевом минздраве.

Среди зараженных семь в тяжелом состоянии, из них шестеро, подключенны к аппаратам искусственной вентиляции легких. Четверо тяжелобольных пациентов старше 70 лет.

Еще 44 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. В изоляторах края 19 человек из числа близких контактов с заболевшими, их состояние удовлетворительно, признаков болезни нет. Под медицинским наблюдением примерно 700 туристов, вернувшихся из-за границы, в том числе более 80 в обсерваторе.