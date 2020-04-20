В Приморье назначен новый министр цифрового развития

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил врио заместителя председателя правительства - министра цифрового развития и связи. Им стал Константин Волошин.

Новый глава министерства окончил совместный российско-американский факультет международных отношений и менеджмента Дальневосточного госуниверситета. Он будет курировать вопросы цифрового развития, реализации национального проекта "Цифровая экономика" и молодежной политики.

Ранее с этого поста был уволен Сергей Максимчук. На его ведомство была возложена обязанность обеспечить запуск электронной системы пропусков в условиях самоизоляции из-за коронавируса и осуществление эффективного дистанционного обучения в образовательных организациях региона. Однако, обеспечить это экс-министр не смог.