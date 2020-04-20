Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальные проверки по факту гибели двух человек и травмирования одного от удара электрическим током на железнодорожных станциях во Владивостоке, сообщает ведомство.

Оба происшествия случились 18 апреля - молодые люди пытались влезть на крыши вагонов.

На станции Гайдомак смертельные травмы получил подросток 2005 года рождения. На Первой Речке от удара током погиб мужчина 1999 года рождения, его товарищ, 2004 года рождения, госпитализирован с ожогами. Отмечается, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

"В ходе проверок будет дана оценка, в том числе, действиям сотрудников железной дороги", - подчеркивается в сообщении.