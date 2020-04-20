Новости

На Камчатке назначен врио председателя правительства края 05:25
В Хабаровском крае скончался пятый пациент с COVID-19 05:18
В Бурятии подтверждено 125 случаев заражения COVID-19 05:17
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16 04:56
Полеты в стратосферу будут совершать из Приамурья 04:49
В Приморье назначен новый министр цифрового развития 04:34
Сенаторы США предложили новый пакет антикризисных мер 04:31
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе "антибактериального" мыла 04:21
Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом 03:56
Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге 03:54
Президент Чехии заявил о желании оставить границы закрытыми еще на год 03:51
При стрельбе в Канаде погибли 13 человек 03:01
В США число случаев COVID-19 превысило 750 тысяч 02:43
Зараженный лихорадкой Эбола пациент сбежал из медцентра в ДР Конго 01:56
В Канаде нейтрализован подозреваемый в массовой стрельбе в городке Портапик 00:32
Москвичи получили ошибочные уведомления об аннулировании пропусков 00:21
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 19.04.2020
Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая 19.04.2020
Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве 19.04.2020
Рогозин: Стройку комплекса для сверхтяжелой ракеты надо начать в 2021 году 19.04.2020
Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Египет 19.04.2020
Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ" 19.04.2020
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве 19.04.2020
Музыкант Мэтью Селигман умер от коронавируса 19.04.2020
На Борисовский прудах в столице спасли людей с плота 19.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20.04.2020 03:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

Текст: Анна Бондаренко

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальные проверки по факту гибели двух человек и травмирования одного от удара электрическим током на железнодорожных станциях во Владивостоке, сообщает ведомство.

Фото: iStock
Заражение COVID-2019 теперь можно застраховать

Оба происшествия случились 18 апреля - молодые люди пытались влезть на крыши вагонов.

На станции Гайдомак смертельные травмы получил подросток 2005 года рождения. На Первой Речке от удара током погиб мужчина 1999 года рождения, его товарищ, 2004 года рождения, госпитализирован с ожогами. Отмечается, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

"В ходе проверок будет дана оценка, в том числе, действиям сотрудников железной дороги", - подчеркивается в сообщении.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Экономика Транспорт Железные дороги Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Силуанов: На конец года мы ожидаем в ФНБ около 7 трлн рублей
Орешкин предупредил о серьезных негативных цифрах по второму кварталу
Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Хакеры превратили страх перед пандемией в инструмент шантажа