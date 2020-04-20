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20.04.2020 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке пациент с коронавирусом сбежал из больницы

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Мужчина, у которого был диагностирован COVID-19, сбежал из больницы во Владивостоке. В отношении нарушителя возбуждено административное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

Фото: iStock
В Ростовской области пациент с COVID-19 сбежал из больницы

Информация о том, что пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция" самовольно покинул больницу, поступило от врача приемного отделения в дежурную часть отдела полиции. Отмечается, что через несколько часов 38-летний мужчина вернулся и был госпитализирован в инфекционное отделение другого медучреждения. Административное производство возбуждено по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Материалы направлены в суд для принятия решения.

Между тем к сегодняшнему дню в Приморском крае добавилось 24 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Таким образом, количество заболевших в крае составило 104 человека. Среди новых заболевших - один ребенок. У половины из тех, кто госпитализирован за минувшие сутки, диагностирована пневмония. Сейчас в инфекционных госпиталях Приморья остаются 95 человек, в том числе четверо детей. Выздоровели семь человек, два случая закончились летальным исходом.

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