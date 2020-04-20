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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородский суд впервые вынес постановление с помощью WhatsApp

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нижегородской области суд впервые вынес постановление с помощью мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Предметом судебного заседания стало нарушение режима самоизоляции жителем Большого Мурашкина. Этот факт был зафиксирован сотрудником полиции, который составил протокол.

Фото: iStock
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Впервые в практике районного суда была проведена видеоконференция с помощью WhatsApp. Нарушитель на судебном заседании присутствовал дистанционно: сам же в этот момент находился по месту жительства. При рассмотрении дела присутствовал сотрудник полиции. Велось аудио-протоколирование заседания.

Свою вину в содеянном мужчина признал и обещал впредь не совершать подобных действий. Он пояснил, что знал о введенном на территории Нижегородской области режиме самоизоляции из СМИ.

Суд признал его виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.6.1. КоАП - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". В качестве административного наказания было назначено предупреждение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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