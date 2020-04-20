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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Библионяня

Пензенские библиотекари читают сказки детям по телефону
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
В режим аудионяни перешли пензенские библиотеки на самоизоляции. Они запустили бесплатную услугу и читают сказки детям через доступные мессенджеры. Это оказалось настолько востребованно, что пришлось ограничивать время сеансов - 20 минут в день на ребенка. За первую неделю обработали более 300 заявок. Библиотекари работают посменно с утра и до 8 часов вечера. Поэтому сказку можно заказать на ночь или в утренние часы, когда родители работают на удаленке.
Фото: vk.com/a.brechalov
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- Сначала мы создали группу наших постоянных читателей в соцсетях и там опубликовали объявление. Постепенно круг читателей стал расширяться. Теперь виртуальных подписчиков уже больше, чем было формуляров в нашей картотеке. Мы рады, что можем быть полезны людям, - говорит куратор проекта Центральной городской публичной библиотеки имени В. Г. Белинского Елена Лобанкина.

Одна беда - книги пока закрыты под замком, выручают электронные копии.

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