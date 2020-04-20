Пензенские библиотекари читают сказки детям по телефону

В режим аудионяни перешли пензенские библиотеки на самоизоляции. Они запустили бесплатную услугу и читают сказки детям через доступные мессенджеры. Это оказалось настолько востребованно, что пришлось ограничивать время сеансов - 20 минут в день на ребенка. За первую неделю обработали более 300 заявок. Библиотекари работают посменно с утра и до 8 часов вечера. Поэтому сказку можно заказать на ночь или в утренние часы, когда родители работают на удаленке.

Писатели на стене библиотеки в Ижевске "надели" медицинские маски - Сначала мы создали группу наших постоянных читателей в соцсетях и там опубликовали объявление. Постепенно круг читателей стал расширяться. Теперь виртуальных подписчиков уже больше, чем было формуляров в нашей картотеке. Мы рады, что можем быть полезны людям, - говорит куратор проекта Центральной городской публичной библиотеки имени В. Г. Белинского Елена Лобанкина. Одна беда - книги пока закрыты под замком, выручают электронные копии.