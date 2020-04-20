В Башкирии женщина напала с ножом на своих детей

Жительница Аскинского района Башкирии стала фигуранткой уголовного дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц. По предварительным данным, 35-летняя женщина напала на своих дочерей, сообщили в управлении СК РФ по республике.

По версии следствия, 18 апреля мать схватила нож и ударила своих дочерей восьми и пяти лет, находясь в доме у сожителя. Мужчина, увидев это, сумел выбить у нее нож, а затем вызвал скорую помощь.

Сейчас девочки находятся в больнице, угрозы их жизни нет. С их матерью проводятся следственные действия, идет допрос членов семьи.

В отношении подозреваемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.