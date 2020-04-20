В Керженском заповеднике задержали нарушителей режима самоизоляции

Сразу несколько жителей Нижегородской области, нарушавших режим самоизоляции, задержали на территории Керженского заповедника. Об этом сообщается на сайте экоцентра.

Первую группу людей - двоих юношей и девушку из города Бор - задержали 14 апреля. Компания оформила разрешения на выход из дома с целью посещения родственников. Правда, оказалась вместо этого на экологической тропе "Пойма Керженца". Там же 19 апреля задержали семью нижегородцев. На всех нарушителей составили соответствующие протоколы.

- Сотрудники заповедника обязаны контролировать соблюдение введенных ограничений. Поэтому те, кто планируют посещение Керженского заповедника в ближайшие дни, подвергают себя тройному риску - заболеть, стать нарушителем режима повышенной готовности и нарушителем режима заповедника. Оценивать первые два риска не беремся, а по третьему вероятность попасть под протокол и получить штраф от 3000 до 4000 тысяч рублей (статья 8.39 КоАП) очень высока, - пояснил заместитель директора по охране заповедника Михаил Языков.

Информацию о закрытии заповедника для посещения экоцентр опубликовал еще 6 апреля. Керженский заповедник не функционирует до особого распоряжения, а патрулирование заповедной территории отделом охраны проводится в усиленном режиме.