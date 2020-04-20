В Мордовии возбудили дело о расстреле супружеской пары

Уголовное дело по факту убийства супружеской пары возбуждено в Мордовии: мужчина и женщина были застрелены.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, трагедия произошла в Торбеевском районе. Тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины были обнаружены в частном доме. На трупах имелись огнестрельные ранения в области головы.

В правоохранительные органы о случившемся сообщил отец погибшего. Мужчина вернулся домой с работы и обнаружил супругов без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Назначены экспертизы. Расследование продолжается.