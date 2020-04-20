В Саратовской области прибавилось 28 заболевших коронавирусом

В Саратовской области число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 28 человек.

Как сообщает региональный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на утро 20 апреля в Саратовской области официально подтверждено 142 случая заболевания.

Большинство новых случаев инфицирования, у 20 человек, выявлено среди пациентов с внебольничной пневмонией, семь человек контактировали с ранее заболевшими, еще один пациент с ОРВИ был обследован, поскольку приехал из Москвы.

Больше всего новых заболевших в Саратове и Ершове - по семь человек, в Балтайском районе - шесть человек, в Балаковском и Балашовском - по три человека, в Озинском и Романовском - по одному.

С сегодняшнего числа в Саратовской области региональными властями объявлен пропускной режим. Ранее с 17 апреля на карантин был закрыт Ершов.