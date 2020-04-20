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20.04.2020 17:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Тольятти построят уникальный производственно-логистический комплекс

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Магнитогорский металлургический комбинат построит (ММК) в Тольятти производственно-логистический комплекс для нужд автопромышленности. На заседании экспертного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова была одобрена заявка ООО "ММК-Производственно-Логистический Центр-Тольятти".
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Комплекс площадью более 30 тысяч квадратных метров станет первым объектом подобного рода в России. Его склады будут способны вместить до 150 000 тонн грузов. Выпущенный ММК в Магнитогорске металл будет доставляться и храниться именно на этой логистической площадке, а затем поставляться на российские автозаводы.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Бизнес Самарской области начал получать "бесплатные" деньги

Магнитогорский металлургический комбинат намерен вложить в проект более 1,3 миллиарда рублей и создать 88 дополнительных рабочих мест в регионе.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем обращении к депутатам Самарской губдумы и жителям региона уделил особое внимание инвестиционному развитию.

- Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области, - отметил губернатор.

Соглашение между региональным правительством и руководством ММК было подписано в июне на полях Петербургского международного экономического форума летом 2019 года. Решающим фактором для инвестора стали льготы, которые предоставляются резидентам в ОЭЗ "Тольятти", а также стратегические планы областных властей по развитию логистической инфраструктуры.

Фото: iStock
В Самарской области инновационные стартапы могут получить поддержку

- ОЭЗ "Тольятти" остается одной из самых привлекательных площадок для производителей автокомпонентов, что объясняется не только налоговыми льготами и другими преференциями, но и уникально выгодным месторасположением - в непосредственной близости от АВТОВАЗа. Готовая инфраструктура, развитая транспортная логистика и меры всесторонней поддержки, гарантированные руководством региона и управляющей компанией ОЭЗ, позволяют резидентам развивать действующие производства и смело реализовывать новые проекты, - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Географическое положение Самарской области изначально является привлекательным с точки зрения логистики. Именно здесь реализуется один из самых масштабных строящихся дорожных объектов России - мост через Волгу в районе села Климовка, который станет частью транспортно-логистического коридора "Европа - Западный Китай". Также к особой экономической зоне будет подведено 14 километров железнодорожных путей - это также во многом стало определяющим фактором для размещения центра ММК.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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