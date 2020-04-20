Видео: Ижевчане исполнили с балконов "Катюшу"

Ижечане, вдохновившись примером итальянцев, устроили импровизированный концерт на балконах. Об этом в социальных сетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

С балконов и из окон квартир жители двора по улице Берша спели "Катюшу", "Смуглянку" и гимн России. Солировали артисты театра фольклорной песни "Айкай" Татьяна и Михаил Леонтьевы.

Изначально принять участие в акции заявилось 50 человек, однако в итоге поддержать друг друга на самоизоляции пришло в два раза больше соседей. Эстафету по исполнению песен всем двором передали жителям дома №103 по улице Красногеройской.

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