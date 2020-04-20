Ученый: Лесные пожары в Сибири могут повлиять на ситуацию с коронавирусом

В ближайшее время на ситуацию с коронавирусом могут серьезно повлиять экологические проблемы и начавшиеся лесные пожары. Об этом заявил первый заместитель директора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по коронавирусной инфекции при Сибирском отделении РАН.

Как сообщает ответственный секретарь МРГ при СО РАН Ольга Дорохова, участники заседания представили комплексное прогнозное моделирование всех аспектов и последствий пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Так, в Институте вычислительных технологий СО РАН уже работает единая платформа для построения таких прогнозов.

При составлении возможных моделей распространения заболевания учитываются такие параметры, как количество привитых от туберкулеза, климатические особенности разных регионов и многое другое. Компьютерная модель Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН учитывает пассажиропотоки между городами страны, а также введенные федеральными и региональными властями ограничительные меры.

- Смог, в том числе дым от возгораний, качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих вирулентность COVID-19. Также наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором - она является естественным переносчиком вируса на далекие расстояния. Поскольку такие частицы сохраняют свою вирусную активность до пяти суток, повышаются миграционные возможности вируса в отрыве от живых носителей, - говорит Андрей Юрченко.

Ученые считают необходимым для оперативного принятия управленческих решений наладить взаимодействие штабов, экспертных групп и аналитических центров. Заместитель главного ученого секретаря СО РАН Юрий Аникин предложил создать комплексную модель различных процессов при пандемии - биологических, экономических и социальных. Это позволит оценить различные факторы - структуру региональной экономики, производственные цепочки, логистику, зависимость от импорта и экспорта, доставку фармпрепаратов и медицинских изделий.

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