В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с грузовиком

На трассе в Топчихинском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Chevrolet Niva и грузовика MAN. При столкновении три человека погибли, еще трое пострадали.

ДТП произошло около 8 часов утра по местному времени на 88 километре автодороги Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, Chevrolet Niva двигалась из села Чистюнька в сторону села Топчиха. При выезде со второстепенной дороги на трассу водитель внедорожника не уступил дорогу грузовику. Жертвами аварии стали три человека. Еще трое участников ДТП получили травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Предстоит установить виновника ДТП, которое привело к трагическим последствиям.