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20.04.2020 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе экс-госинспектор труда осужден за взятку картофелекопалкой

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Год исправительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства получил по приговору суда бывший главный госинспектор одного из подразделений трудовой инспекции Кузбасса, обвинявшийся в получении взятки.

В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции

Следствие и суд установили, что в апреле 2019-го чиновник провел проверку соблюдения трудового законодательства в исправительных учреждениях города Мариинска и выявил там нарушения. Руководителям колоний инспектор пообещал, что вместо штрафов вынесет предупреждения, если те скинутся и купят ему картофелекопалку за 25,5 тысячи рублей. О коррупционном предложении тут же было доложено в управление собственной безопасности регионального ФСИН. Инспектора задержали.

- Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения 43-летнему бывшему главному госинспектору обвинительного приговора, - сообщили "РГ" в СУ СК России по Кемеровской области. - Он признан виновным в получении взятки, приговорен к году исправительных работ и на два года лишен права занимать определенные должности.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Борьба с коррупцией

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