В Новосибирск вывозным рейсом из Вьетнама прибыли 149 туристов и кот

Новосибирский аэропорт Толмачево принял вывозной рейс из Камрани. Согласно информации генконсульства России во вьетнамском Хошимине, на родину вернулись 149 туристов и один кот.

Из Вьетнама домой вылетели жители Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской и Магаданской областей, а также Алтайского края. Помимо этого, в списке пассажиров был житель Санкт-Петербурга с 1-й группой инвалидности.

У 93 граждан России, отдыхавших на вьетнамском курорте, закончились сроки действия виз. Этот вопрос дипломатам удалось уладить без каких-либо штрафных санкций в отношении россиян.